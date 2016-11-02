Голы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Калгари»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Калгари Флэймз» со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Патрик Кейн, Артем
Анисимов, Тайлер Мотт, Артемий Панарин и Никлас Яльмарссон. У гостей единственную
шайбу забросил Михаэль Фролик.
Помимо голов Панарин и Анисимов отдали по одной голевой
передаче.
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После этого матча у «Чикаго» 13 очков, а у «Калгари» по-прежнему девять.
В следующем матче команда из США примет 4 ноября «Колорадо Эвеланш»,а «Калгари» в этот же день на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).
Место и дата
02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция