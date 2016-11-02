Голы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Калгари Флэймз» со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Патрик Кейн, Артем Анисимов, Тайлер Мотт, Артемий Панарин и Никлас Яльмарссон. У гостей единственную шайбу забросил Михаэль Фролик.

Помимо голов Панарин и Анисимов отдали по одной голевой передаче.

Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?

После этого матча у «Чикаго» 13 очков, а у «Калгари» по-прежнему девять.

В следующем матче команда из США примет 4 ноября «Колорадо Эвеланш»,а «Калгари» в этот же день на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ

Регулярный чемпионат