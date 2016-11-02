Артем Анисимов возглавил таблицу бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Чикаго
Блэкхокс» Артем Анисимов, заработав два очка в матче с «Калгари» (5:1),
возглавил таблицу бомбардиров Национальной хоккейной лиги.
В активе Анисимова 13 очков в 10 играх. На втором месте с 12-ю очками расположились сразу пять хоккеистов, среди которых Никита Кучеров, а компанию ему составили Стивен Стемкос, Коннор Макдэвид, Патрик Кейн и Клод Жиру.
Матч
Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).
Место и дата
02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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