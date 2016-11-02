НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Сент-Луис», а «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Сент-Луис - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Жирарди (Макдона, Крейдер), 9:37 (1:0). Весей (Степан, Скджей), 11:11 (2:0). Нэш (Весей), 26:18 (3:0). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 32:55 (4:0). Хэйс (Миллер, Весей), 38:17 (5:0).
Место и дата
02 ноября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Коламбус - Даллас - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Фолиньо (Саад, Веренски), 23:50 (1:0). Спецца (Одуйя, Джонс), 30:13 (1:1). Сегин (Бенн Д., Клингберг), 41:13 (1:2). Ганье (Эткинсон, Веренски), 59:44 (2:2). Джонс (Саад, Веннберг), 60:46 (3:2).
Место и дата
02 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Флорида - Бостон - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд 3:53 (0:1). Мур 26:16 (0:2). Мальгин (Яндл), 55:25 (1:2).
Место и дата
02 ноября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Оттава - Каролина - 2:1 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Славин 0:34 (0:1). Фанёф (Пайетт, Сеси), 13:18 (1:1). Туррис (Карлссон), 63:09 (2:1).
Место и дата
02 ноября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Айлендерс - Тампа-Бэй - 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)
Голы:
Кучеров (Хедман, Стэмкос), 3:21 (0:1). Кучеров (Хедман, Киллорн), 12:18 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Коекок), 13:34 (0:3). Бойл (Филппула, Кэллахан), 26:17 (0:4). Браун 29:30 (0:5). Филппула (Кучеров, Коекок), 31:19 (0:6). Зайденберг (Таварес, Де Хаан), 59:30 (1:6).
Место и дата
02 ноября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Эдмонтон - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Кадри (Полак, Браун), 1:29 (1:0). Ландер (Летесту, Питлик), 19:29 (1:1). Смит (Мартин, Сошников), 23:14 (2:1). Нарс (Ньюджент-Хопкинс), 48:38 (2:2). Кадри (Райлли), 60:12 (3:2).
Место и дата
02 ноября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Баффало - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. 3:16 (0:1). Гранлунд (Поминвилль, Стаал), 37:31 (1:1). Ларссон (Джионта), 53:34 (1:2).
Место и дата
02 ноября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).
Место и дата
02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Колорадо - Нэшвилл - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы:
Смит (Рибейро, Уилсон), 1:33 (0:1). Игинла (Ландеског, Дюшен), 5:35 (1:1). M. Irwin (Нил, Форсберг), 17:47 (1:2). Джохансен (Фишер, Форсберг), 31:47 (1:3). Йоси (Форсберг, Джохансен), 52:09 (1:4). Смит 53:18 (1:5).
Место и дата
02 ноября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Аризона - Сан-Хосе - 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы:
Марло (Гертль, Карлссон), 14:07 (0:1). Ричардсон (Шенн, Ридер), 23:42 (1:1). L. Crouse (Уайт, Коннотон), 24:50 (2:1). Макгинн (Голигоски, Экман-Ларссон), 31:59 (3:1). Бедкер (Донской, Гертль), 59:48 (3:2).
Место и дата
02 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Лос-Анджелес - Анахайм - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы:
Ракелль (Кеслер), 19:29 (0:1). Верметт (Перри, Ракелль), 22:49 (0:2). Кеслер (Гецлаф, Перри), 23:20 (0:3). J. Cramarossa (Верметт, Ракелль), 30:46 (0:4).
Место и дата
02 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция