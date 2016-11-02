Юниорская сборная России проиграла «Канаде в красном» на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная
России (U17) потерпела поражение от команды «Канада
в красном» (0:1) на групповом этапе Мирового кубка вызова в Су-Сент-Мэри.
Единственную шайбу в меньшинстве забросил 16-летний форвард
Шон Элемент, выступающий за «Бэ-Комо Драккар» из Юниорской лиги Квебеке (QMJHL).
Напомним, в первых двух матчах в группе B Россия победила Швецию (4:3 OT) и Финляндию (2:0).
Таким образом, с пятью очками российская команда заняла второе место в группе и сыграет в четвертьфинале с Чехией. Матч пройдет в ночь на 4 ноября.
Су-Сент-Мэри (Канада)
Мировой кубок вызова
Групповой этап
Группа B
3-й тур
«Канада в красном» –
Россия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Элемент (Тарцвелл), 44:17 (1:0 – мен).
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