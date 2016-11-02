Игорь Ефимов: Канадцы грубили, но судейство было хорошее: соперника удаляли

Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России (U17) Игорь Ефимов прокомментировал матч с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

«Сегодня у команды многое не получилось. К сожалению, вирус дал о себе знать, некоторые из ребят вышли на лед с температурой, за что им большое спасибо. Тем не менее, мы провели самую плохую игру из всех, нам не хватило сил, развалились связки при игре в неравных составах. У нас есть день на подготовку к четвертьфиналу, доктор обнадеживает тем, что все игроки восстанавливаются. Идем дальше.

Канадцы грубили, но не будем акцентироваться на соперниках, нас в первую очередь интересует наша игра. Судейство в матче было хорошее, канадцев наказывали удалениями, и мы должны были забивать в численном преимуществе. Дважды наша команда играла «пять на три».

Впереди день перерыва. Ребята немножко отдохнут, у нас будет ледовая тренировка, потому что необходимо восстанавливать связи в большинстве. Сегодняшняя игра не впечатлила тренерский штаб, мы должны играть намного лучше. Будем готовиться», – приводит слова Ефимова официальный сайт ФХР.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе B и в ночь на 4 ноября по московскому времени сыграет в четвертьфинале с Чехией.