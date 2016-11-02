Максим Шабанов: Надо было сразу играть против канадцев жестче

Форвард юниорской сборной России (U17) Максим Шабанов оценил игру команды в матче с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

«Первый период у нас не получился, надо было сразу играть против соперника жестче, может, тогда матч сложился бы по-другому. Во втором периоде они немножко подсели, начали нарушать, нам надо было дожимать их в тот момент, но не удалось. В третьем периоде вроде побежали, но не смогли ничего изменить. Не удалось также реализовать пятиминутное большинство после удаления соперника.

После предыдущего матча против финнов вся команда успела полностью восстановиться. Возможно, сегодня отчасти не хватило везения, оно было на стороне канадцев. Нам абсолютно не важно, какой соперник достанется в четвертьфинале, нужно просто выходить и выигрывать», – приводит слова воспитанника «Трактора» официальный сайт ФХР.

Напомним, единственную шайбу канадцы забросили в тот момент, когда играли в пятиминутном меньшинстве.

Сборная России заняла второе место в группе B и теперь сыграет в четвертьфинале с Чехией. Матч пройдет в ночь на 4 ноября.