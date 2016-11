Мозгов получил два удара по лицу и не смог доиграть матч с «Индианой»

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов получил повреждение лица в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой» (108:115).

За 9:44 минуты до конца третьей четверти защитник «Пэйсерс» Джефф Тиг ударил российского центрового по лицу, в результате чего Мозгов получил рассечение в области рта. Несмотря на это, он смог вернуться в игру, и за 3:59 минуты его снова ударили в лицо – на этот раз в область глаза. Судьи зафиксировали фол, но из-за повреждения Мозгов не смог выполнить два штрафных и досрочно завершил матч.

«Пока я могу видеть, как обычно – двумя глазами, – все в порядке. Но если я не вижу, что происходит, нет смысла продолжать игру. Это просто неразумно», – сказал Мозгов после матча.

This is what Timofey Mozgov looked like after tonight's game.

(📷: @SpectrumSN broadcast) pic.twitter.com/2dvj3cETxc