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Гол Зе Луиша в ворота ЦСКА — лучший в 12-м туре РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Посетители сайта «Советского спорта» выбрали лучший гол 12-го тура чемпионата России по футболу.

Первое место в опросе занял второй мяч, забитый нападающим московского «Спартака» Зе Луиша (3:1) в ворота ЦСКА. На второй строчке оказался первый гол Зе Луиша (2:0) в том матче.

Третьим стал мяч спартаковца Дениса Глушакова.

Голосование: Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ

ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ 

 

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
11 - Маркес Майкон («Локомотив») в ворота ЦСКА (1:0)

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