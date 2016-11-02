Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В победном матче против «Айлендерс» (6:1) Кучеров оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня был признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Он отразил все 35 бросков по своим воротам в игре с «Сент-Луисом» (5:0).

Третьей звездой стал центрфорвард «Торонто» Назем Кадри. Он оформил дубль в матче с «Эдмонтоном», принеся своей команде победу в овертайме (3:2).



