Тина Канделаки: Было бы здорово провести ток-шоу с участием Журавеля и руководителей «Урала» и «Терека»
Генеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном отстранении комментатора Тимура Журавеля от работы на матчах с участием «Терека».
«Весь Интернет обсуждает эту тему. Мы с Тимуром в плотном контакте. Его позицию канал разделяет. Есть письмо от «Терека» с претензиями. Но пока еще никто ничего не доказал. И пока нет решения, не будем перепрыгивать через события. Решение о назначении комментаторов принимает Таш Саркисян. Было бы здорово провести ток-шоу с участием Журавеля, руководителей «Урала» и «Терека», – сказала Канделаки в эфире «Говорит Москва».
Напомним, после матча с «Уралом» (4:1) «Терек» попросил «Матч ТВ» отстранить Журавеля от работы на своих играх.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция