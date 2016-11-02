Тина Канделаки: Было бы здорово провести ток-шоу с участием Журавеля и руководителей «Урала» и «Терека»

Генеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном отстранении комментатора Тимура Журавеля от работы на матчах с участием «Терека».

«Весь Интернет обсуждает эту тему. Мы с Тимуром в плотном контакте. Его позицию канал разделяет. Есть письмо от «Терека» с претензиями. Но пока еще никто ничего не доказал. И пока нет решения, не будем перепрыгивать через события. Решение о назначении комментаторов принимает Таш Саркисян. Было бы здорово провести ток-шоу с участием Журавеля, руководителей «Урала» и «Терека», – сказала Канделаки в эфире «Говорит Москва».

Напомним, после матча с «Уралом» (4:1) «Терек» попросил «Матч ТВ» отстранить Журавеля от работы на своих играх.