Ронда Роузи: Знаете что? Я собираюсь заканчивать с боями. Мне осталось немного

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи побывала на телешоу Ellen и сделала неожиданное заявление. По словам Роузи она собирается завершать карьеру в ММА.

«Знаете что? Я собираюсь заканчивать с боями. Мне осталось немного. Бой против Аманды Нуньес будет одним из последних в моей карьере. Так что советую всем посмотреть это противостояние, шоу не будет длиться вечно. Самое тяжелое в карьере бойца — это психология. Если бы у меня был бой прямо сейчас, то я пошла бы ужинать и не беспокоилась об этом. Самое тяжелое — ожидание перед боем. Неделя за неделей — это так утомляет. Приходится себя все время накручивать. Постоянно думать о сопернице и думать, что это самый важный бой в карьере», - заявила Роузи.

Очень странное заявление, согласитесь? Роузи всего 29 лет и она провела в ММА 13 поединков и лишь в одном потерпела поражение. На турнире UFC 193 она была сенсационно нокаутирована Холли Холм во втором раунде.

Правда ли Роузи собирается завершать карьеру? Или это все пиар-игра в преддверии турнира в декабре для того, чтобы привлечь как можно больше внимания и заработать на продаже прав на трансляции поединка?

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