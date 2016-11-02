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Смолов готов сыграть против «Шальке 04» в Лиге Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может выйти на поле в матче против немецкого «Шальке 04» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

- Смолов тренируется без ограничений. Он работает в общей группе и готов сыграть с «Шальке 04», - цитирует представителя пресс-службы «Краснодара» агентство «Р-Спорт».

Напомним, Федор Смолов получил повреждение 29 сентября в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» (5:2) и был заменен по ходу первого тайма.

Матч «Шальке 04» - «Краснодар» состоится 3 ноября в Гельзенкирхене. 

Немецкий клуб (9 очков) лидирует в группе I, команда Игоря Шалимова (6 очков) идет на второй позиции.

Матч

Шальке 04 - Краснодар

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция



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