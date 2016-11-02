Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛА
Федерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА.
- У нас прошла отчетная конференция, на которой было принято решение выдвинуть Елену Исинбаеву на должность руководителя ВФЛА, - сообщил член ФЛАВО Владимир Типаев агентству ТАСС.
Напомним, выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. О своем намерении занять этот пост ранее заявлял обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов.
Ныне главой федерации является Дмитрий Шляхтин.
Напомним, ВФЛА пока не восстановлена в правах в структуре IAAF, а российским легкоатлетам по-прежнему запрещено выступать на международных соревнованиях из-за допинговых случаев.
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