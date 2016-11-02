Тина Канделаки: Если бы федерация запретила детские бои, их не было бы на платном канале

Генеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о показе детских боев в Грозном.

«На федеральном эфире никаких детских боев не было. Федерация принимает решение, она определяет файт-кард. Если бы федерация запретила, детских боев не было бы и на платном канале», – сказала Канделаки в эфире «Говорит Москва».

Напомним, 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого состоялись поединки с участием юных бойцов, в том числе трех детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трансляцию турнира вел телеканал «Матч! Боец».