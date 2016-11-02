Шеннон Бриггс и Лукас Браун сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала проведение боя за свой чемпионский пояс в тяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и австралийцем Лукасом Брауном.
Согласно решению WBA, бой Браун — Бриггс должен состояться до 31 декабря, и победитель этого поединка в течение 120 дней будет обязан провести защиту титула в бою с пуэрториканцем Фресом Окендо.
#WBAboxing has ordered negotiations: @lucasBrowne & @TheCannonBriggs to fight for the Vacant WBA World Heavyweight Championship #Boxing pic.twitter.com/LXfmj1CnRV— WBA (@WBABoxing) 1 ноября 2016 г.
Ранее сообщалось, что Браун 10 декабря сразится за пояс WBA с Владимиром Кличко, однако стороны не смогли прийти к соглашению по разделу призового фонда, а затем украинец получил травму.
Напомним, титул WBA принадлежал британцу Тайсону Фьюри, который отказался от титулов, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.
44-летний Шеннон Бриггс ранее владел чемпионским поясом WBO в тяжелом весе.