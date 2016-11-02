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Шеннон Бриггс и Лукас Браун сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала проведение боя за свой чемпионский пояс в тяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и австралийцем Лукасом Брауном.

Согласно решению WBA, бой Браун — Бриггс должен состояться до 31 декабря, и победитель этого поединка в течение 120 дней будет обязан провести защиту титула в бою с пуэрториканцем Фресом Окендо.

Ранее сообщалось, что Браун 10 декабря сразится за пояс WBA с Владимиром Кличко, однако стороны не смогли прийти к соглашению по разделу призового фонда, а затем украинец получил травму. 

Напомним, титул WBA принадлежал британцу Тайсону Фьюри, который отказался от титулов, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

44-летний Шеннон Бриггс ранее владел чемпионским поясом WBO в тяжелом весе. 


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