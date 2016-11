Шеннон Бриггс и Лукас Браун сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала проведение боя за свой чемпионский пояс в тяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и австралийцем Лукасом Брауном.

Согласно решению WBA, бой Браун — Бриггс должен состояться до 31 декабря, и победитель этого поединка в течение 120 дней будет обязан провести защиту титула в бою с пуэрториканцем Фресом Окендо.

#WBAboxing has ordered negotiations: @lucasBrowne & @TheCannonBriggs to fight for the Vacant WBA World Heavyweight Championship #Boxing pic.twitter.com/LXfmj1CnRV