Александр Коган: Сотникова готовится выступать на чемпионате России
Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова собирается выступить на чемпионате России в Челябинске.
«Она готовится и сказала, что будет выступать. В ее планах выступать на чемпионате России», – сказал Коган в интервью «Р-Спорт».
Напомним, в сентября на контрольных прокатах в Сочи 20-летняя фигуристка выступила с программами для нового сезона, после чего приняла предложение об участии в шоу на Первом канале.
Добавим, что на чемпионате России прошлого сезона Сотникова заняла шестое место.
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