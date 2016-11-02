Тренер «Вашингтона» получил удар по лицу от болельщика (видео)
Главный тренер команды НБА «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс получил удар по лицу от болельщика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».
Overtime got off to a bad start for Scott Brooks and his glasses, thanks to this guy. #WizardsTalk pic.twitter.com/BSgVy5Vglm— CSN Wizards (@CSNWizards) 31 октября 2016 г.
Располагаевшийся в первом ряду фанат не заметил проходящего мимо тренера и случайно сбил с него очки.
Матч завершился поражением «Уизардс».
Ранее Скотт Брукс занимал пост главного тренера «Оклахомы».
Матч
Место и дата
31 октября 03:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
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