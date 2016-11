Тренер «Вашингтона» получил удар по лицу от болельщика (видео)

Главный тренер команды НБА «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс получил удар по лицу от болельщика во время матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».

Overtime got off to a bad start for Scott Brooks and his glasses, thanks to this guy. #WizardsTalk pic.twitter.com/BSgVy5Vglm