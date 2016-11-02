Коке: Мы знали, что «Ростов» закроется у своих ворот

Полузащитник «Атлетико» Коке после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» высказался об игре своего партнера Антуана Гризманна и оценил перспективы команды в этом сезоне.

«Он блистателен и демонстрирует свой уровень на протяжении нескольких лет. Мы знали, что они закроются у своих ворот. И все же нам удалось добыть победу, чему мы рады.

Сезон складывается хорошо, но мы пока только в начале пути. У «Атлетико» нет потолка. Мы усердно работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Посмотрим, что будет в конце сезона», – приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Напомним, на счету Гризманна оба мяча в ворота вице-чемпионов России, причем победный гол француз забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча