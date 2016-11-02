Коке: Мы знали, что «Ростов» закроется у своих ворот
Полузащитник «Атлетико» Коке после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:1) на стадионе «Висенте Кальдерон» высказался об игре своего партнера Антуана Гризманна и оценил перспективы команды в этом сезоне.
«Он блистателен и демонстрирует свой уровень на протяжении нескольких лет. Мы знали, что они закроются у своих ворот. И все же нам удалось добыть победу, чему мы рады.
Сезон складывается хорошо, но мы пока только в начале пути. У «Атлетико» нет потолка. Мы усердно работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Посмотрим, что будет в конце сезона», – приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.
Напомним, на счету Гризманна оба мяча в ворота вице-чемпионов России, причем победный гол француз забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция