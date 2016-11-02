Роман Ротенберг: Вопрос о продлении контрактов с Ковальчуком и Тихоновым находится в работе

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о продлении контракта с нападающими клуба Ильей Ковальчуком и Виктором Тихоновым.

Переговоры с хоккеистами ведутся постоянно, мы переподписали контракты с Александром Барабановым, Егором Рыковым, оба важны для СКА. Первый - вообще воспитанник питерского хоккея. Вопрос с переподписанием других игроков таких, как Ковальчук и Тихонов, находится в работе. Сейчас во главу угла ставится результат клуба, - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, 28 октября петербургский клуб продлил контракты с защитником Егором Рыковым и нападающим Александром Барабановым.

Ковальчук в сезоне-2016/17 провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (16+20) очков. В гонке бомбардиров и снайперов форвард занимает вторую строчку.

Тихонов в 19 встречах набрал 3 (1+2) очка.