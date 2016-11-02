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Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе Падина

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.

«Ни о каком отказе (от группы Гросса) речи не шло. Мы с тренерами сборной пришли к выводу, что на данный момент мне лучше подойдет подготовка в группе Падина. С Андреем Викторовичем мы работаем вместе уже три года. Нельзя сказать, что его подход является каким-то необычным. Я бы назвал его русским. Он дает нам понять: если ты попал в сборную России, то должен выкладываться по полной. Закончилось время, когда тебя учили базовым элементам, тренеры ходили за тобой, как за юниором. Сейчас все зависит только от тебя, от твоей работы на тренировках. Падин – очень требовательный тренер, но мне это нравится», – сказал Бабиков в интервью «Известиям».

Напомним, по итогам прошлого сезона Международный союз биатлонистов признал Бабикова новичком года.

Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в шведском Эстерсунде.

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