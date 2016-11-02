Мамаев не вернется на поле до 2017 года

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев пропустит остаток текущего календарного года из-за травмы.

- Мамаев не сыграет в 2016 году. У игрока случился рецидив травмы. Он прошел обследование, сейчас находится в Германии, - цитирует агентство «Р-Спорт» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Павел Мамаев получил повреждение мышц правого бедра 27 октября в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2).

В текущем сезоне РФПЛ футболист принял участие только в четырех встречах.

«Краснодар» в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

