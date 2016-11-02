«Зенит» - «Дандолк». Дзюба, Хави Гарсия и Жирков готовятся к матчу, Новосельцев - нет

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

В занятии приняли участие все игроки основного состава, кроме Новосельцева и Файзулина. Также в тренировочном процессе участвовали футболисты «Зенита-2» Егор Бабурин и Алексей Гасилин.

Полузащитник петербуржцев Мигель Данни сделал небольшую пробежку по индивидуальной программе.

Напомним, ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дзюба может пропустить встречу с ирландцами. Хави Гарсия получил травму в матче Кубка России против «Анжи» (0:4) и пропустил матч РФПЛ против «Томи» (1:0).

Матч между «Зенитом» и «Дандолком» пройдет в Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.