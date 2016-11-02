Лундквист провел 60-й матч «на ноль» и обошел Набокова

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил все 35 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).

Таким образом, 34-летний швед провел свою 60-ю «игру на ноль» в лиге и опередил по этому показателю российского голкипера Евгения Набокова, завершившего карьеру в сезоне 2014/2015.

Теперь Лундквист занимает 17-е место среди вратарей за всю историю лиги по числу «сухих матчей». Впереди с 62 играми голкипер «Торонто» 30-50-х годов Турк Брода.

Добавим, что среди действующих вратарей лидирует 37-летний Роберто Луонго из «Флориды». Он занимает 12-е место с 72 матчами. А больше всех «игр на ноль» в истории НХЛ провел Мартин Бродо (125).