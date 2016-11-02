Александр Тихонов: Компенсации спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду, нужно было выплачивать за счет Мутко

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов недоволен тем, каким образом осуществляются выплаты компенсаций российским легкоатлетам, которые не получили возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Я категорически не согласен с этим решением. Не нужно дразнить гусей. У нас виновные в скандале идут на повышение, а многие спортсмены, не поехавшие из-за них на Олимпиаду, не получают ничего. Поэтому я считаю, что нужно было либо отказаться от выплат, либо выплатить компенсацию всем спортсменам, не допущенным к Играм, но за счет Мутко. Ущерб, который он нанес российскому спорту, стоит больших денег. И недовольных бы не было. Такому решению аплодировали бы все россияне, - заявил Тихонов.

Ранее стало известно, что денежные выплаты получат 42 спортсмена. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что на это будет выделено около 40 миллионов рублей. Предполагается, что Елена Исинбаева, Сергей Шубенков и Мария Кучина получат наибольшие выплаты - по 4 миллиона рублей.

Отметим, что из-за санкций, наложенных IAAF, российские легкоатлеты по-прежнему не имеют возможности выступать в международных соревнованиях.

Виталий Мутко недавно был переведен с должности министра спорта РФ на пост вице-премьера правительство, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

