Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тихонов: Компенсации спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду, нужно было выплачивать за счет Мутко

Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов недоволен тем, каким образом осуществляются выплаты компенсаций российским легкоатлетам, которые не получили возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Я категорически не согласен с этим решением. Не нужно дразнить гусей. У нас виновные в скандале идут на повышение, а многие спортсмены, не поехавшие из-за них на Олимпиаду, не получают ничего. Поэтому я считаю, что нужно было либо отказаться от выплат, либо выплатить компенсацию всем спортсменам, не допущенным к Играм, но за счет Мутко. Ущерб, который он нанес российскому спорту, стоит больших денег. И недовольных бы не было. Такому решению аплодировали бы все россияне, - заявил Тихонов.

Ранее стало известно, что денежные выплаты получат 42 спортсмена. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что на это будет выделено около 40 миллионов рублей. Предполагается, что Елена Исинбаева, Сергей Шубенков и Мария Кучина получат наибольшие выплаты - по 4 миллиона рублей.

Отметим, что из-за санкций, наложенных IAAF, российские легкоатлеты по-прежнему не имеют возможности выступать в международных соревнованиях.

Виталий Мутко недавно был переведен с должности министра спорта РФ на пост вице-премьера правительство, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнСергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Недовольных по выплатам компенсации за Олимпиаду быть не можетЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио.Виталий Мутко: РФПЛ не обращалась в РФС по вопросу использования видеоповторовПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал возможность использования систем определения взятия ворот на матчах РФПЛ.Сергей Шубенков: Компенсация за Олимпиаду? Для меня это не новостьЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборнаяРоссийская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.День в истории. Маргарите Мамун – 21 год1 ноября свое 21-е день рождения отмечает российская гимнастка, олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун.Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Шляхтин: Сумма выплат российским легкоатлетам за неучастие в Олимпиаде составит 40 млн рублейПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал общую сумму денежной компенсации российским легкоатлетам, не допущенным к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.Виталий Мутко: Колобков свободен в выборе помощников, никакой опеки над ним нетВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о том, как будет подбираться руководство Министерства спорта, которое ныне возглавляет Павел Колобков.Виталий Мутко: Игру «Урал» - «Терек» не видел, а инспектор и делегат матча озабоченности не выразилиПрезидент РФС Виталий Мутко дал оценку матчу «Урал» - «Терек» (1:4) в 12-м туре чемпионата России.Виталий Мутко: Уверен, что Липницкая вернется на свой уровеньВице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Юлии Липницкой нужно дать немного времени для возвращения на свой прежний уровень.Виталий Мутко: В чем интерес «Урала» и «Терека»? Оба клуба ни вверх, ни внизВице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал информацию о подозрительном характере встречи 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.Мутко возглавит координационный совет программы подготовки к ЧМ-2018Минспорт подготовил поправки к положению о координационном совете программы подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года в России.Виталий Мутко: Россия на 53-м месте рейтинга ФИФА – это глупость, которая должна быть исправленаПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА с 38-го место на 53-е.Виталий Мутко: Иногда российскими клубами управляют люди, оторванные от жизниПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал финансовые проблемы, с которыми в последнее время столкнулись некоторые российские футбольные клубы.Виталий Мутко: В понедельник на исполкоме РФС внесем изменения в систему судействаПрезидент РФС Виталий Мутко заявил, что на ближайшем исполкоме РФС будут рассмотрены вопросы судейства.Виталий Мутко: Первая неделя на посту вице-премьера – это встречи, встречи, встречиВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о том, как прошла первая рабочая неделя в новой должности.Михаил Мамиашвили: Без идеологии побеждать нельзяПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Тихонов
Александр Тихоноввсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016

Cпецпредложение