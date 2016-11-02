WBA готова выставить пояс суперчемпиона в тяжелом весе на кон в бою Кличко - Джошуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готова считать титульным намеченный на весну 2017 году бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Согласно принятой резолюции WBA, победитель боя Кличко - Джошуа будет объявлен суперчемпионом мира, а в поединке за регулярный титул WBA сойдутся австралиец Лукас Браун и американец Шеннон Бриггс.

Отметим, что Энтони Джошуа в данный момент является чемпионом мира по версии IBF. 10 декабря он проведет защиту титула в бою с Эриком Молиной.

Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал британцу Тайсону Фьюри, который отказался от титула, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

40-летний Владимир Кличко ныне залечивает травму. Он также сможет выйти на ринг не ранее весны 2017 года. Его бой против Джошуа по-прежнему не подтвержден официально.





