Сильнов станет оппонентом Исинбаевой на выборах президента ВФЛА

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов будет соперником Елены Исинбаевой на предстоящих выборах президента ВФЛА.

- Конечно, отправили документы в ВФЛА. Все делаем как положено, согласно уставу и правилам. Меня на пост президента федерации выдвигает Ростовская область, - цитирует Сильнова агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось об официальном выдвижении на пост главы федерации Елены Исинбаевой (от Волгоградской области).

Напомним, выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Ныне главой федерации является Дмитрий Шляхтин.

- У нас есть еще неделя, поэтому пока думаем о целесообразности выдвижения. К конференции я в любом случае готовлюсь, мне как действующему президенту ее проводить, - заявил Шляхтин.

ВФЛА пока не восстановлена в правах в структуре IAAF, а российским легкоатлетам по-прежнему запрещено выступать на международных соревнованиях из-за многочисленных допинговых случаев.