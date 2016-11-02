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Торгованов назвал состав на матч со Словакией

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира Евро-2018 со Словакией.

В заявку на игру попали 16 гандболистов:

вратари: Виктор Киреев («Мотор»), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар»);

правые полусредние: Дмитрий Киселев («Чеховские медведи»), Сергей Шельменко («Мотор»);

разыгрывающие: Александр Шкуринский (СКИФ), Павел Атьман (БГК им. Мешкова), Дмитрий Житников («Висла»);

левые полусредние: Александр Деревень («Вардар»), Сергей Горбок («ПИК Сегед»);

линейные: Денис Васильев («Динамо-Астрахань»), Глеб Калараш («Мотор»), Михаил Чипурин («Иври»);

левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»), Тимур Дибиров («Вардар).

Матч Россия – Словакия пройдет 2 ноября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Начало – 19:30 (мск).

Напомним, соперниками сборной России по группе 6 кроме Словакии станут Черногория и Швеция.

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