Торгованов назвал состав на матч со Словакией
Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира Евро-2018 со Словакией.
В заявку на игру попали 16 гандболистов:
вратари: Виктор Киреев («Мотор»), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);
правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар»);
правые полусредние: Дмитрий Киселев («Чеховские медведи»), Сергей Шельменко («Мотор»);
разыгрывающие: Александр Шкуринский (СКИФ), Павел Атьман (БГК им. Мешкова), Дмитрий Житников («Висла»);
левые полусредние: Александр Деревень («Вардар»), Сергей Горбок («ПИК Сегед»);
линейные: Денис Васильев («Динамо-Астрахань»), Глеб Калараш («Мотор»), Михаил Чипурин («Иври»);
левые крайние: Игорь Сорока («Мотор»), Тимур Дибиров («Вардар).
Матч Россия – Словакия пройдет 2 ноября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Начало – 19:30 (мск).
Напомним, соперниками сборной России по группе 6 кроме Словакии станут Черногория и Швеция.