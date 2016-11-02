Торгованов назвал состав на матч со Словакией

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На ЧМ-2017 Россия попала в одну группу с Францией, Норвегией и Бразилией В Париже состоялась жеребьевка группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу, который пройдет 11-29 января 2017 года в восьми городах Франции.

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Сборная России обыграла Черногорию в первом матче квалификации ЧМ-2017 Мужская сборная России победила команду Черногории в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2017 года со счетом 29:22.

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