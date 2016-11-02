Депутат Госдумы предложил фанатам собирать деньги на покупку легионеров

Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Олег Нилов предложил болельщикам футбольных и хоккейных команд собирать деньги на покупку зарубежных игроков.

- Сегодня 80 процентов финансирования всех футбольных и хоккейных клубов лежат на бюджетных структурах. Хватит оплачивать из бюджета их игры и эти огромные расходы. Пусть собирают на покупку легионеров фанаты. Сколько соберут — столько будет играть этих заокеанских мастеров, - заявил Нилов.

14 октября председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал к урегулированию деятельности футбольных агентов, что позволило бы сэкономить на зарплатах футболистов.



А 11 октября президент России Владимир Путин призвал регионы и компании с государственным участием к сокращению расходов на профессиональный спорт.