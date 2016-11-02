Определились участники турнира CIS Minor по CS:GO
По результатам квалификации, были определены все участники турнира Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.
На турнир пробились: Team Spirit, VwS, Tengri, EYESPORTS, s4s, Zarlans, All-in, QB.Fire. Отборочные проходили с 26 октября по 1 ноября.
Финальная часть CIS Minor пройдёт с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. Местом проведения LAN-финала выступит спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Помимо 50 000 долларов в рамках предстоящего соревнования будет разыграно 2 путёвки на закрытую квалификацию ELEAGUE Major 2017.
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