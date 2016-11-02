Тимур Дибиров: Для развития гандбола России нужны новые залы, команды и детские академии

Капитан мужской сборной России по гандболу Тимур Дибиров перед матчем отборочного турнира Евро-2016 со Словакией рассказал об атмосфере в национальной команде и объяснил, что необходимо для развития гандбола в России.

– Когда мы приезжаем в сборную России, переполняют эмоции, – приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России. – Да, в связи с календерм получилось, что игроки, выступающие зарубежом, сразу переключились с клубных дел на национальную команду, можно сказать, попали с корабля на бал. Но мы настолько рады и счастливы видеть друг друга в сборной, что это перекрывает другие разные нюансы. Но все команды находятся в равных условиях, ни у кого преимущества нет.

– Действительно, чувствуется, что в сборной России особая атмосфера. Эти ощущения не обманчивы?

– Это действительно так! При этом сложно объяснить словами, что мы испытываем. Выступление за сборную России – это намного выше, больше, чем просто работа или игра, потому что мы сражаемся за свою страну, флаг, гимн. Для нас это очень важно, как и для болельщиков, которые у нас есть, и которые видели, как мы в матчах прошлого чемпионата Европы отдавались за нашу страну. И они, наверное, ждут встречи с нами с еще большим энтузиазмом и желанием.

– Женская сборная России выиграла Олимпийские игры. После этого интерес к гандболу в стране стал выше?

– Мне бы этого однозначно хотелось! После Олимпиады прошло два месяца и, если честно, пока я переломного момента не чувствую, большого сдвига пока нет. Мы счастливы, что наша женская сборная стала победителем Олимпиады, видим, что женский гандбол стал популярнее, есть зрительский интерес. Но речь немного не об этом. России нужны новые залы, новые команды, детские гандбольные академии. Пока мы не начнем всем этим заниматься, мы не можем сказать, что гандбол делает скачок в своем развитии.

Матч Россия – Словакия пройдет 2 ноября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Начало – 19:30 (мск).