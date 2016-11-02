Гус Хиддинк может возглавить «Интер»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может стать наставником миланского «Интера».

По информации La Gazzetta dello Sport, 69-летний голландец является главным кандидатом на освободившуюся вакансию наряду со Стефано Пиоли.

Напомним, вчера руководство «Интер» официально отправило в отставку другого голландского специалиста Франка де Бура, который принял команду минувшим летом. В данный момент титулованный клуб занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице серии А.

Уже известно, что руководить «Интером» в ближайших матчах с «Саутгемптоном» в Лиге Европы и с «Кротоне» в чемпионате Италии будет тренер молодежной команды Стефано Векки.

Отметим, что Гус Хиддинк ранее никогда не работал с итальянскими командами. В сезоне-2015/16 он тренировал «Челси».

