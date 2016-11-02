Илкай Гюндоган: После ответного мяча почувствовал, что в нашей команде что-то поменялось
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) на «Этихад Стэдиум».
«После финального свистка меня переполняли лучшие эмоции за последние несколько месяцев. Мы разделили этот момент с партнерами по команде, тренерским штабом и болельщиками.
В первые 35 минут «Барселона» играла лучше. Она создавала моменты и заслуженно забила гол. Но после ответного мяча у меня появилось ощущение, что в нашей команде что-то поменялось.
К нам вернулась уверенность, и вместе с поддержкой болельщиков это было удивительное состояние. После перерыва мы продолжили и завершили дело», – приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.
Напомним, 26-летний немец стал автором дубля в ворота «Барселоны». На 39-й минуте Гюндоган сравнял счет, а на 74-й – забил третий гол команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция