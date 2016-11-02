Илкай Гюндоган: После ответного мяча почувствовал, что в нашей команде что-то поменялось

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) на «Этихад Стэдиум».

«После финального свистка меня переполняли лучшие эмоции за последние несколько месяцев. Мы разделили этот момент с партнерами по команде, тренерским штабом и болельщиками.

В первые 35 минут «Барселона» играла лучше. Она создавала моменты и заслуженно забила гол. Но после ответного мяча у меня появилось ощущение, что в нашей команде что-то поменялось.

К нам вернулась уверенность, и вместе с поддержкой болельщиков это было удивительное состояние. После перерыва мы продолжили и завершили дело», – приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Напомним, 26-летний немец стал автором дубля в ворота «Барселоны». На 39-й минуте Гюндоган сравнял счет, а на 74-й – забил третий гол команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча