Александр Бубнов: Для ЦСКА сегодняшний матч будет определяющим, но все будет зависеть от игры «Монако»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Монако» - ЦСКА в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

- В прошедшем туре чемпионата России армейцы хоть и уступили «Спартаку» в дерби, но при этом продемонстрировали очень неплохие показатели, особенно в плане процента брака. ЦСКА создавал моменты, которые просто не сумел реализовать. И, конечно, во многом определяющим стал ляп Акинфеева...

А вот «Монако» мне в Москве не понравилось. Как мы помним, армейцам в том матче немного не повезло. Акинфеев много раз выручал свою команду, но в концовке все же пропустил гол, и ЦСКА не сумел удержать победный результат. Очень жаль, ведь тогда расклад в группе красно-синих был бы совсем другой. В предстоящем матче с монегасками, на мой взгляд, все будет зависеть именно от игры «Монако», которые в первой игре не впечатлили. Посмотрим, как будет на этот раз.

Но для ЦСКА эта игра, безусловно, станет определяющей. Если армейцы не проиграют, есть шанс еще побороться за Лигу Европы, - заявил Бубнов.

Матч «Монако» - ЦСКА начнется сегодня в 22:45 по московскому времени.

После трех туров армейцы замыкают турнирную таблицу группы Е, набрав 2 очка. Монегаски лидируют в квартете с 5 очками.

В параллельном матче группы сыграют «Тоттенхэм» и «Байер».