Александр Головин: Осадок после таких матчей, как со «Спартаком», всегда остается

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

- Будем стараться играть первым номером, взять инициативу, а там уже как получится. Устроит ли нас ничья? Это, конечно, неплохой вариант, но мы будем играть только на победу.



В отсутствие Дзагоева и Еременко стал одним из лидеров? С одной стороны, это, конечно, приятно, но с другой - это очень сложно. Буду стараться приносить пользу команде.



Насколько тяжело психологически после поражений в чемпионате? Все равно осадок после таких матчей остается, особенно если взять принципиальный матч со «Спартаком». Но у нас хороший коллектив, в котором все плохое быстро забывается, и никто не поднимает нос, если все хорошо, поэтому думаю, что все уже забыли о плохих результатах, - рассказал Головин в интервью Bobsoccer.

Матч «Монако» - ЦСКА начнется сегодня в 22:45 по московскому времени.

После трех туров армейцы замыкают турнирную таблицу группы Е, набрав 2 очка. Монегаски лидируют в квартете с 5 очками.

В параллельном матче группы сыграют «Тоттенхэм» и «Байер».