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Павел Красковский: Смотрите матчи Кубка Карьяла! Мы вас не подведем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

20-летний форвард «Локомотива» и сборной России Павел Красковский – финском этапе Евротура.

- Мы понимаем, что вызов в сборную - большое доверие, - заявил Павел Красковский накануне турнира. - Значит, его надо оправдывать. Мы теперь – главная национальная команда. И возраст уже не причем.

- Готовы показать серьезный результат на турнире? Реализовать в Хельсинки свой молодой задор?
- Мы едем только за победой. Надеюсь, что не подведем зрителей, которые в нас верят.

Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.

Средний возраст нашей команды – 22,4 года.

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