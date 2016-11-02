Valve анонсировала даты The Spring Major 2017 и The International 2017

Компания Valve анонсировала даты проведения весеннего Major и главного турнира по Dota 2 - The International 2017.



The Spring Major 2017 пройдет с 20 по 23 апреля. Открытые квалификации состоятся с 6 по 9 марта, а закрытые региональные с 10 по 13 марта. LAN-финал The Spring Major 2017 запланирован на 20-23 апреля.

Также команды из СНГ и Южной Америки теперь будут сражаться в отдельных квалификациях.



The International 2017 пройдет в первой половине августа. Открытые отборочные состоятся с 22 по 25 июня, а закрытые региональные с 26 по 29 июня.



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