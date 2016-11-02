Ягр вышел на шестое место в истории по числу матчей в НХЛ

Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел на льду 17 минут 13 секунд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:2).

Эта игра стала для 44-летнего чешского форварда 1639-й в лиге, и он сравнялся по этому показателю с канадцем Дэйвом Андрейчуком, который в 1980-2000-х годах играл за «Баффало», «Торонто», «Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Тампу-Бэй».

Теперь Ягр занимает шестое место по матчам в НХЛ. Впереди американец Крис Челиос, у которого на 12 матчей больше.

Добавим, что больше всех матчей за всю историю лиги провел Горди Хоу (1767).