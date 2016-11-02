Ягр вышел на шестое место в истории по числу матчей в НХЛ
Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел на льду 17 минут 13 секунд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:2).
Эта игра стала для 44-летнего чешского форварда 1639-й в лиге, и он сравнялся по этому показателю с канадцем Дэйвом Андрейчуком, который в 1980-2000-х годах играл за «Баффало», «Торонто», «Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Тампу-Бэй».
Теперь Ягр занимает шестое место по матчам в НХЛ. Впереди американец Крис Челиос, у которого на 12 матчей больше.
Добавим, что больше всех матчей за всю историю лиги провел Горди Хоу (1767).
Матч
Флорида - Бостон - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд 3:53 (0:1). Мур 26:16 (0:2). Мальгин (Яндл), 55:25 (1:2).
Место и дата
02 ноября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически