Кевин Де Брюйне: Мы начали лучше прессинговать «Барселону», и это стало ключом к победе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) объяснил, что позволило его команде одержать победу.

«Думаю, после 30-й минуты мы начали лучше прессинговать соперника. Это было важно сделать, потому что по владению мячом «Барселоне» нет равных во всем мире. И все же мы нашли способ, как с этим бороться, что стало решающим фактором», – приводит слова Де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, 25-летний бельгиец стал автором победного гола, сделав на 51-й минуте счет 2:1 после точно исполненного штрафного удара.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча