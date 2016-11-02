Кевин Де Брюйне: Мы начали лучше прессинговать «Барселону», и это стало ключом к победе
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) объяснил, что позволило его команде одержать победу.
«Думаю, после 30-й минуты мы начали лучше прессинговать соперника. Это было важно сделать, потому что по владению мячом «Барселоне» нет равных во всем мире. И все же мы нашли способ, как с этим бороться, что стало решающим фактором», – приводит слова Де Брюйне официальный сайт УЕФА.
Напомним, 25-летний бельгиец стал автором победного гола, сделав на 51-й минуте счет 2:1 после точно исполненного штрафного удара.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция