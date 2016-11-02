Букмекеры готовы помочь расследовать обстоятельства матча «Урал» - «Терек»
Генеральный директор по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев сообщил, что контора готова содействовать выявлению обстоятельств встречи 12-го тура чемпионата России, к котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).
Напомним, команды в очередной раз были заподозрены в проведении договорного матча. Через два дня после него Вадим Скрипченко подал в отставку с должности главного тренера «Урала».
Источник: http://sobesednik.ru/sport/20161102-bukmekery-gotovy-sodeystvovat-rassledovaniyu-matcha-ural-t
«Букмекерские компании так же, как и все другие юридические лица, имеют обязательства по предоставлению данных по запросу правовых и государственных органов», - приводит его слова «Собеседник».
По поводу матча «Урал» - «Терек» в прокуратуру уже обратилась юридическая компания «Защита».
«Если матч вызывает подозрение, мы проводим детальный анализ, отслеживаем поведение других букмекеров, консультируемся с представителями отрасли на предмет аналогичной активности и уже далее принимаем решение, - рассказал Афанасьев. - Если наши опасения подтверждаются, то мы снимаем событие с торгов. В случае неоднократного повторения ситуации мы практикуем полный отказ от выставления котировок на все матчи с участием тех или иных команд».