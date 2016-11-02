Букмекеры готовы помочь расследовать обстоятельства матча «Урал» - «Терек»

Генеральный директор по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев сообщил, что контора готова содействовать выявлению обстоятельств встречи 12-го тура чемпионата России, к котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).

команды в очередной раз оказались заподозрены в проведении договорного матча. Голы команды из Грозного были забиты после нелепых ошибок игроков обороны хозяев. Через два дня после матча тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку.



Напомним, команды в очередной раз были заподозрены в проведении договорного матча. Через два дня после него Вадим Скрипченко подал в отставку с должности главного тренера «Урала».

команды в очередной раз оказались заподозрены в проведении договорного матча. Голы команды из Грозного были забиты после нелепых ошибок игроков обороны хозяев. Через два дня после матча тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку.





Источник: команды в очередной раз оказались заподозрены в проведении договорного матча. Голы команды из Грозного были забиты после нелепых ошибок игроков обороны хозяев. Через два дня после матча тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку.Источник: http://sobesednik.ru/sport/20161102-bukmekery-gotovy-sodeystvovat-rassledovaniyu-matcha-ural-t

По словам Афанасьева, «Лига ставок» будет обязана предоставить помощь расследованию при соответствующем запросе.

«Букмекерские компании так же, как и все другие юридические лица, имеют обязательства по предоставлению данных по запросу правовых и государственных органов», - приводит его слова «Собеседник».

По поводу матча «Урал» - «Терек» в прокуратуру уже обратилась юридическая компания «Защита».

«Если матч вызывает подозрение, мы проводим детальный анализ, отслеживаем поведение других букмекеров, консультируемся с представителями отрасли на предмет аналогичной активности и уже далее принимаем решение, - рассказал Афанасьев. - Если наши опасения подтверждаются, то мы снимаем событие с торгов. В случае неоднократного повторения ситуации мы практикуем полный отказ от выставления котировок на все матчи с участием тех или иных команд».