Читатели «Советского спорта» хотят, чтобы Федор Емельяненко дрался против Вердума, Оверима и Антонио Силвы
На днях российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил о том, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.
«Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией. До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовиться под определенного оппонента».
На сайте «Советского спорта» проводился опрос: «С кем должен драться Федор Емельяненко?». Большинство посетителей хотят увидеть бой реванш против бразильца Фабрисио Вердума (647 голосов). За поединок против голландца Алистара Оверима было отдано 595 голосов, а против бразильца Антонио Силвы — 589 голосов.
Результаты голосования
1.
Фабрисио Вердум - 647
2. Алистар Оверим - 596
3. Антонио Силва - 589
4. Кейн Веласкес - 582
5. Стипе Миочич - 559
6. Брок Леснар - 540
7. Джуниор дос Сантос - 526
8. Дэн Хендерсон - 507
9. Тито Ортиз - 467
10. Джош Барнетт - 438
11. Вандерлей Силва - 425
12. Шейн Карвин - 403
13. Рэнди Кутюр - 386
14. Трэвис Браун - 383
15. Марк Хант - 377
16. Андрей Орловский - 372
17. Мирко Филиппович - 371
18. Чел Соннен - 348
19. Фабио Мальдонадо - 341
20. Сергей Харитонов - 301
21. Виталий Минаков -249
22. Руслан Магомедов - 238
23. Алексей Олейник - 221
24. Алексей Кудин - 184
25. Дмитрий Сосновский - 184
26. Александр Волков - 183
27. Салимгерей Расулов - 174
28. Джефф Монсон - 151