Читатели «Советского спорта» хотят, чтобы Федор Емельяненко дрался против Вердума, Оверима и Антонио Силвы

На днях российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил о том, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.

«Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией. До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовиться под определенного оппонента».

На сайте «Советского спорта» проводился опрос: «С кем должен драться Федор Емельяненко?». Большинство посетителей хотят увидеть бой реванш против бразильца Фабрисио Вердума (647 голосов). За поединок против голландца Алистара Оверима было отдано 595 голосов, а против бразильца Антонио Силвы — 589 голосов.

Результаты голосования

1. Фабрисио Вердум - 647

2. Алистар Оверим - 596

3. Антонио Силва - 589

4. Кейн Веласкес - 582

5. Стипе Миочич - 559

6. Брок Леснар - 540

7. Джуниор дос Сантос - 526

8. Дэн Хендерсон - 507

9. Тито Ортиз - 467

10. Джош Барнетт - 438

11. Вандерлей Силва - 425

12. Шейн Карвин - 403

13. Рэнди Кутюр - 386

14. Трэвис Браун - 383

15. Марк Хант - 377

16. Андрей Орловский - 372

17. Мирко Филиппович - 371

18. Чел Соннен - 348

19. Фабио Мальдонадо - 341

20. Сергей Харитонов - 301

21. Виталий Минаков -249

22. Руслан Магомедов - 238

23. Алексей Олейник - 221

24. Алексей Кудин - 184

25. Дмитрий Сосновский - 184

26. Александр Волков - 183

27. Салимгерей Расулов - 174

28. Джефф Монсон - 151