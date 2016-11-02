Фанатов ЦСКА на стадионе в Монако ждут рота французского спецназа, 90 полицейских и 30 жандармов

Во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА на стадионе «Луи второй» будут приняты усиленные меры безопасности.

УЕФА оценил предстоящую игру на 2 балла из 4 по шкале риска.

Однако, памятуя о массовых потасовках во Франции по время Евро-2016, в которых принимали активное участие русские фанаты, организаторы встречи стягивают к футбольной арене внушительные силы правопорядка.

За безопасность во время матча «Монако» - ЦСКА будут отвечать 90 полицейских, 30 французских жандармов, 220 стюардов и два представителя российской полиции. Кроме того, на стадионе будет дежурить рота CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) - особого подразделения быстрого реагирования национальной полиции Франции.

Матч «Монако» - ЦСКА начнется сегодня в 22:45 по московскому времени.

После трех туров армейцы замыкают турнирную таблицу группы Е, набрав 2 очка. Монегаски лидируют в квартете с 5 очками.

В параллельном матче группы сыграют «Тоттенхэм» и «Байер».



