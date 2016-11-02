Францоуз, Арзамасцев, Копейкин и Зернов - лучшие хоккеисты игровой недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан голкипер «Трактора» Павел Францоуз. Со своей командой он в двух матчах одержал две победы, один раз сыграв на ноль. Вратарь отразил 96,15% бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Среди защитников первенствовал Захар Арзамасцев из «Салавата Юлаева», набравший в трех играх 3 (2+1) очка. Защитник не завершил ни одной игры с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5».

Лучшим нападающим стал Алексей Копейкин из «Витязя». В трех матчах он набрал 6 (3+3) очков.

Лучший новичок - нападающий «Лады» Денис Зернов, в трех матчах забросивший две шайбы, в том числе победную в ворота «Югры» (4:3).