Луис Энрике: Первые 40 минут были за «Барселоной», следующие 50 – за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:3) на «Этихад Стэдиум» признал закономерной победу «горожан».

«Первые 40 минут стали одними из лучших, которые у нас были в матчах на таком уровне с соперником топ-класса. Первые несколько минут мы играли очень хорошо. Досадно, что после ошибки, ставшей причиной первого гола, у нас начались проблемы. Хотя вполне предсказуемо, что после пропущенного таким образом мяча команда может столкнуться с трудностями.

После перерыва мы рассчитывали, что продолжим вести игру, но из-за допущенных нами ошибок и прессинга со стороны соперника не смогли много владеть мячом. А «Манчестер Сити», в составе которого выступают первоклассные игроки, извлек из этого преимущество. В итоге, первые 40 минут были за нами, следующие 50 – за соперником. Это соотношение отражает и счет», – сказал Луис Энрике.

Напомним, на 21-й минуте «Барселона» повела в счете после гола аргентинца Лионеля Месси. «Манчестер Сити» отыгрался за шесть минут до перерыва благодаря точному удару немца Илкая Гюндогана. Во втором тайме бельгиец Кевин Де Брюйне забил победный гол, после чего Гюндоган установил окончательный счет.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча