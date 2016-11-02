Вадим Скрипченко: Получил предложение от «Крыльев Советов» и готов его рассмотреть

Бывший наставник «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил информацию, что может продолжить тренерскую карьеру в Самаре.

Напомним, специалист покинул пост главного тренера «Урала» после вызвавшего широкий резонанс матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). В понедельник с поста главного тренера «Крыльев» был уволен Франк Веркаутерен после поражения команды от «Оренбурга» (0:1).

- Появилась информация, что в ближайшее время вы можете возглавить «Крылья Советов».

- Да, это действительно так, - сказал Скрипченко. - Зачем мне скрывать? Получил предложение от самарского клуба и готов его рассмотреть. Почему нет?

- Постойте. Но вы ведь только вчера покинули «Урал», говорили, что устали…

- Предложение от «Крыльев» поступило уже после моей пресс-конференции. Говорю откровенно.

- Считаете, что поступаете красиво?

- «Крылья» – хороший клуб с традициями, почему я должен отказываться?

