Вадим Скрипченко: Получил предложение от «Крыльев Советов» и готов его рассмотреть
Бывший наставник «Урала» Вадим Скрипченко подтвердил информацию, что может продолжить тренерскую карьеру в Самаре.
Напомним, специалист покинул пост главного тренера «Урала» после вызвавшего широкий резонанс матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). В понедельник с поста главного тренера «Крыльев» был уволен Франк Веркаутерен после поражения команды от «Оренбурга» (0:1).
- Появилась информация, что в ближайшее время вы можете возглавить «Крылья
Советов».
- Да, это действительно так, - сказал Скрипченко. - Зачем мне скрывать? Получил предложение от самарского клуба и готов его рассмотреть. Почему нет?
- Постойте. Но вы ведь только вчера покинули «Урал»,
говорили, что устали…
- Предложение от «Крыльев» поступило уже после моей пресс-конференции. Говорю откровенно.
- Считаете, что поступаете красиво?
- «Крылья» – хороший клуб с традициями, почему я должен отказываться?