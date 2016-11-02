Алексей Мишин: Насчет формы Липницкой ничего сказать не могу, она готовится выступить в Москве

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

- На данный момент лучшая фигуристка мира — Евгения Медведева, но самое страшное, что может сделать спортсмен — успокоиться и заранее уверовать в свою непобедимость. Что касается Липницкой, но она действительно готовиться выступить на московском Гран-при. Насчет ее формы пока сказать не могу, это знает только мой ученик, ее тренер Алексей Урманов. Знаю, что он ей доволен, - цитирует Мишина «Лента.ру».

Российский этап серии Гран-при «Кубок Ростелеком» пройдет с 4 по 6 ноября на столичной арене «Мегаспорт».

Напомним, действующая чемпионка мира Евгения Медведева на прошлой неделе стала победительницей второго этапа Гран-при (Skate Canada) в женском одиночном разряде. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая снялась с этих соревнований из-за травмы.

