Артем Анисимов: Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене
Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) высказался о своей результативной серии.
28-летний российский нападающий набирает очки в восьми матчах подряд и возглавляет список лучших бомбардиров и снайперов сезона. На счету Анисимова 13 (7+6) очков в нынешнем сезоне.
«Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене, – сказал Анисимов, который не набирал очков в первых двух играх сезона, зато заработал четыре удаления. -- Надо забыть плохое, думать о хорошем и смотреть в будущее».
Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на 4 ноября дома с «Колорадо».
Матч
Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).
Место и дата
02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция