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Артем Анисимов: Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) высказался о своей результативной серии.

28-летний российский нападающий набирает очки в восьми матчах подряд и возглавляет список лучших бомбардиров и снайперов сезона. На счету Анисимова 13 (7+6) очков в нынешнем сезоне.

«Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене, – сказал Анисимов, который не набирал очков в первых двух играх сезона, зато заработал четыре удаления. -- Надо забыть плохое, думать о хорошем и смотреть в будущее».

Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на 4 ноября дома с «Колорадо».

Матч

Чикаго - Калгари - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Кейн (Роживал), 18:58 (1:0). Фролик (Баклунд), 27:06 (1:1). Анисимов (Кейн, Панарин), 47:44 (2:1). Мотте (Сибрук, Шмальц), 52:34 (3:1). Панарин (Кейн), 56:59 (4:1). Хьялмарссон (Анисимов, Паник), 58:26 (5:1).

Место и дата

02 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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