Артем Анисимов: Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) высказался о своей результативной серии.

28-летний российский нападающий набирает очки в восьми матчах подряд и возглавляет список лучших бомбардиров и снайперов сезона. На счету Анисимова 13 (7+6) очков в нынешнем сезоне.

«Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене, – сказал Анисимов, который не набирал очков в первых двух играх сезона, зато заработал четыре удаления. -- Надо забыть плохое, думать о хорошем и смотреть в будущее».

Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на 4 ноября дома с «Колорадо».