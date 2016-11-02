Дмитрий Хомуха: Мотивация Траоре в матче с «Монако» будет повышенной

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что тренерский штаб армейцев в матче с «Монако» ставку в нападении вновь сделает на Ласина Траоре.

«Сложно спрогнозировать, кого Леонид Слуцкий поставит в стартовый состав: Ласина Траоре или Карлоса Страндберга. Но мотивация первого будет повышенной, он играет против клуба, которому принадлежит, а реваншистские настроения всегда учитываются тренером. Думаю, что именно Траоре появится на поле с первых минут. Желаю армейцам удачи, нужна победа, так как ничья закроет им путь в плей-офф турнира», - цитирует Хомуху «Чемпионат».

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в Монако в 22:45 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.