Дмитрий Хомуха: Мотивация Траоре в матче с «Монако» будет повышенной
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что тренерский штаб армейцев в матче с «Монако» ставку в нападении вновь сделает на Ласина Траоре.
«Сложно спрогнозировать, кого Леонид Слуцкий поставит в стартовый состав: Ласина Траоре или Карлоса Страндберга. Но мотивация первого будет повышенной, он играет против клуба, которому принадлежит, а реваншистские настроения всегда учитываются тренером. Думаю, что именно Траоре появится на поле с первых минут. Желаю армейцам удачи, нужна победа, так как ничья закроет им путь в плей-офф турнира», - цитирует Хомуху «Чемпионат».
Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в Монако в 22:45 мск.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция