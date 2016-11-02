Александр Коган: Речи о проведении российского этапа «Гран-при» не в Москве не идет

Оргкомитет российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию в ближайшее время не планирует переносить его из Москвы в другой город, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее российский этап «Гран-при» несколько раз проводился в Санкт-Петербурге. В США, Канаде, Японии и Китае существует практика проведения этапов «Гран-при» в разных городах.

«Есть два момента, из-за которых наш этап мы проводим в Москве. Первый - пословица «от добра добра не ищут». Так, как проводят этап «Гран-при» в Москве, нигде его не проводят, - заявил Коган на пресс-конференции. - Второй момент — мы сейчас практикуем проведение всероссийских турниров в разных городах России. Проверяем организацию этих турниров. Посмотрим, как проведут чемпионаты России в Челябинске и Санкт-Петербурге, потом будем разговаривать дальше. Но пока речи о проведении этапа «Гран-при» в других городах, кроме Москвы, не идет».

Московский этап «Гран-при» по фигурному катанию пройдет 4-6 ноября.