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Алексиса Санчеса подозревают в уклонении от уплаты налогов

Источник:  El Mundo DeportivoКомментарии

Испанская прокуратура предъявила обвинение нападающему «Арсенала» и сборной Чили Алексису Санчесу в уклонении от уплаты налогов.

Прокурор Мигель Анхель Перес де Грегорио заявил о том, что Санчес не выплатил в испанскую казну налогов на сумму 983,4 тысячи евро с доходов, полученных от использования своих имиджевых прав в «Барселоне» в 2012–2013 годах.

По версии следствия, чилиец намеренно создал компанию Numidia Trading и передал ей права на свой имидж с целью ухода от налогов.

Санчес – уже пятый игрок «Барселоны», против которого возбуждается дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Ранее подобные обвинения были предъявлены Лионелю Месси, Хавьеру Маскерано, Самюэлю Это′О и Адриано.

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