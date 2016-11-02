Пеп Гвардиолы: «Манчестер Сити» необходимо время, люди не дают его нам, но его дает клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Барселоной» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» объяснил, в чем его команда уступает ведущим клубам Европы.

«Если говорить о нашей игре в первые 30 минут, то мы показали, что не готовы конкурировать с лучшими командами. «Манчестер Сити» не выступал в Европе на протяжении 25-30 лет, тогда как «Барселона», «Реал» и «Бавария» играли там каждый год. Нам необходимо время. Люди не дают его нам, но его дает клуб.

Мы играли за счет длинных передач, потому что не готовы контролировать мяч. Команда играет по-новому только третий или четвертый месяц. Мы стараемся и теперь обыгрываем лучшие команды.

Будущие поколения должны осознать, что эти парни способны побеждать лучших из лучших. Это можно сравнить с двумя чемпионскими титулами, которые завоевала команда вместе с Джо Хартом и Венсаном Компани. Поэтому игроки, которые приходят сейчас, понимают, что им тоже необходимо добиваться таких же результатов», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, проигрывая 0:1 к 22-й минуте, «Манчестер Сити» сравнял счет до перерыва, а во втором тайме забил еще два гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча